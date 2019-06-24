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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.283,03 puanlık artışla 95 bin 305 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi de 0,41 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
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