0553 313 94 23

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:32
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

 

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 405,88 puanlık artışla 102 bin 602 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,18 azaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:32
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    B737 Max'a uygulanan ambargolar, Boeing'i iflas ettirebilir!
    1. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    2. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    3. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    4. İstanbul’un En Büyük Millet..
    5. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
    6. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    7. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    8. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    9. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    10. 3600 ek gösterge son dakika ne zaman..
    11. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    12. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    13. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    14. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    15. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    16. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    17. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    18. Feministler sosyal medyada da ezana..
    19. Konya'daki silahla yaralama
    20. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!