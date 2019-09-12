0553 313 94 23

Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:28
Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 63,58 puanlık artışla 101 bin 985 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    1. Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği..
    2. 2019 ALES giriş belgeleri açıklandı
    3. Kaçak direksiyon eğitimine yönetmelik..
    4. Adana'da okul önlerinde "sigara..
    5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren..
    6. Manisa’da yenidoğan hasta sevkinin..
    7. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    8. Fransa Ulusal Meclis Başkanına..
    9. Taş medreseliler ‘12 Eylül Darbesi’nde..
    10. İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık..
    11. Johnson'ın Kraliçe'ye yalan söylediği..
    12. Diyarbakırlı ailelere Çorumlu..
    13. Edirne'de Tarihi köprünün ayaklarında..
    14. Yaşlı kadına gaspçı şoku
    15. Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam..
    16. Galatasaray'ın yeni su sponsoru Aroma
    17. Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    18. Safranbolu Belediyesi çalışmalarını..
    19. Kartal’ın ilk Satranç Akademisi..
    20. Kırıkkale'de yangın
    21. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    22. Eylem yapan ailelerle HDP’liler..
    23. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    24. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    25. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    26. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    27. İtirafçı olan askeri lise öğrencisine..
    28. ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri..
    29. Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
    30. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı