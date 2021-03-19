  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Borsa helal mi? Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?
İSLAM

Borsa helal mi? Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar olmaktadır. Peki, Diyanete göre borsa helal mi? Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 00:32:00 -
Borsa helal mi? Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Borsa bugün birçok insanın ticari faaliyet alanı olarak gördüğü bir ortam. Peki, borsa haram mı, helal mi? Diyanet'in borsada hisse denedi satışı ile ilgili yorumu nedir? İşte detaylar...

Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Yapılan genel açıklamalara göre borsada işlem yapmak caiz değil. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı "Borsa'da açığa satış işlemi yapmak caiz değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye giremez. Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde alınan flaş karar çok yakıcı oldu!
Medya

Gönül Dağı dizisinde alınan flaş karar çok yakıcı oldu!

Bozkırda Bir Anadolu Masalı olarak büyük ilgi görmekte olan TRT1’in Gönül Dağı dizisinde şimdiye kadar 20 bölüm yayınlandı. Çok iyi reytingl..
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı...
ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş yarı finalde Başakşehir’i yenerek finale kalan ilk takım olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda diğer finalist ise Alanyaspor'u 2-0 yen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay