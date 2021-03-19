Borsa helal mi? Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Borsa bugün birçok insanın ticari faaliyet alanı olarak gördüğü bir ortam. Peki, borsa haram mı, helal mi? Diyanet'in borsada hisse denedi satışı ile ilgili yorumu nedir? İşte detaylar...

Borsa'da hisse senedi alıp satmak caiz mi?

Yapılan genel açıklamalara göre borsada işlem yapmak caiz değil. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı "Borsa'da açığa satış işlemi yapmak caiz değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye giremez. Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.