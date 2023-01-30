Borsa haftaya yükselişle başladı! Altın ise...

Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,80 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 20,44'ten alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, cuma günü 5.000-5.250 bandında dalgalı bir seyir BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 5.191,83 puandan tamamladı.Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa haftaya pozitif başladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 artışla 5.201,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,24 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.201,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,40'la orman, kağıt, basım oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Hızlanan bilanço sezonu tarafında ise bu hafta trilyon dolarlık devlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını hatırlatan analistler, bu şirketlerin arasında Apple, Amazon ve Alphabet'in bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta merkez bankalarının perşembe günkü kararlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve doğal gaz fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bölgede büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini belirterek, hafta boyunca Avrupa borsalarında oynaklığın yüksek seyredebileceğini kaydetti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

ASYA

Asya'da, Çin piyasaları bir haftalık tatilin ardından açılırken, bölgede karışık bir seyir öne çıkıyor.

Çin borsaları yeni yıl tatilinde harcamaların ve seyahat yoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere yaklaşması ve Kovid-19 vakalarında yeni bir artış yaşanmaması sonrası pozitif seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 18,8060 liradan alınan dolar 18,8080 liradan satılıyor. 20,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,4420 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8140 lira, euronun satış fiyatı ise 20,4500 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 23696 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,94 azalışla 1630, BNB yüzde 0,81 azalışla 314 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

ALTIN

ABD dolarında zayıflık altın fiyatına destek veriyor. Ons altın bu sabah tekrar 1933 dolar direncini deniyor. Şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,37 artışla 1933,59 dolar seviyesinde.

Analistler, buranın üzerinde kalınması halinde 1942-1949 dolar bandına doğru bir hareket bekliyorlar. Direncin kırılamaması halinde geri çekilmenin 1905 dolar seviyesine kadar devam edebileceği belirtiliyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 5.878,00 puandan başladı.

Cuma günü 5.600-5.900 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.872,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.900 ve 5.950 seviyelerinin direnç, 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.