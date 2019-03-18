Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 değer kazancıyla 103.785,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 481,08 puan ve yüzde 0,47 artışla 103.785,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 2,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 103.304,05 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararları ile makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Avrupa Birliği liderler zirvesi ve Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Geçen hafta küresel risk iştahının artmasına neden olan ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının, piyasaların yönü üzerinde en önemli belirleyici olamaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 100.700 seviyelerinin destek, 103.400'ün üzerinde ise 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler arasında yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret verileri öne çıkıyor.



