Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1,105,89 puana yükseldi, 3,19 puan ve yüzde 0,29 yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,31 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile tekstil ve en çok azalan yüzde 8,88 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.102,70 puandan tamamladı. Endeksin bir önceki haftanın kapanışına göre getirisi yüzde 1,51 oldu.

Analistler, Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın ve Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası toplantılarının kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Bugünkü veri takviminde analistler, yurt içinde ve Euro bölgesinde açıklanacak sanayi üretim verilerinin öne çıktığını, teknik olarak BIST 100 endeksinin 1.120 direnç seviyesinde ve 1.090 puan destek seviyesinde olduğunu belirtti.

AA Finans'ın yaptığı araştırmaya katılan ekonomistler, rafine edilmemiş sanayi üretim endeksinin 2019 yılının aynı dönemine göre Temmuz ayında yüzde 3,9 artmasını bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor. Temmuzda. Düzenlenmemiş sanayi üretim endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 17,3 arttı. Düzeltilmiş sanayi üretim endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 arttı.