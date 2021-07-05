Borsa haftaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 1.375,97 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,81 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 1.376,67 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba yayımlanacak toplantı tutanaklarının beklendiğini, yurt içinde ise bugün açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.370 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 1.390 ve 1.440 dirençlerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.