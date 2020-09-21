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Ekonomi Borsa haftaya yatay başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,01 artışla 1.112,04 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:49:00 -
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.01 artışla 1.112.04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.112.04 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,03 ile turizm, en çok finansal kiralama ve faktoring yüzde 0,25 ile geriledi.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84 arttı.

Analistler bu hafta Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Merkez Bankası'nın yurtdışının gündemine odaklandığını belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin yaptığı konuşmayla yarın Powell'dan bugün Senato'daki sunumlarının takip edileceğini belirtti.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmelere ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.090 destek seviyesi ve direnç 1.120 puan seviyesi olduğunu kaydetti.

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