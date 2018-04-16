Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
Dünyada yaşanan siyasal gerilimin ardından haftanın ilk işlem gününde Borsa'nın tepkisi merak ediliyordu. İşte Borsa'nın ilk işlem günü...16 Nisan 2018 Pazartesi 18:28
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı.
Endeks 1.083 puanlık artışla 110 bin 687 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu.
Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
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