Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı.

Endeks 1.083 puanlık artışla 110 bin 687 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu.

Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.