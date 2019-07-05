Borsa günün ilk yarısında yükseldi BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 560,71 puan artarak 99.942,91 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile finansal,kiralama, faktoring oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 99.500 - 100 bin bandında dengelendi. Analistler, öğleden sonra yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirtti. Tarım dışı istihdamın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı strateji açısından ipuçları verebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.



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