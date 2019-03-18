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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazancıyla 104.039,13 puana çıktı

18 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 artışla 104.039,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 735,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 14,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 104.218,54'e kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 104.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:09
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