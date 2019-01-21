0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 98.683,75 puana çıktı

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artışla 98.683,75 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,50 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 97.900 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:06
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    1. Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    2. Van'da ilk kez bir hastaya "apendiks..
    3. Öğrenciler için seferber oldular
    4. Katar'dan Lübnan ekonomisine 500..
    5. AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı
    6. Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları..
    7. Uganda yerli hibrit aracını test etti
    8. Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor
    9. Victor Moses'in Fenerbahçe'den çarpıcı..
    10. STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü
    11. Sektör çalışanlarına özel proje
    12. İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay..
    13. Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En..
    14. "Hafter anayasa referandumu yapılmadan..
    15. Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!
    16. Almanya'dan İran kararı! İptal edildi
    17. Ece Dağıstan kimdir?
    18. "İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    19. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    20. 2020'de uygulamayageçecek! Ders..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!