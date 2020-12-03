  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:07:27 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.327,91 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında 1.315-1.330 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,42 puan artışla 1.327,91 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,83 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından BIST 100 endeksinin 1.315 puana kadar gerilediğini, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ettiğini ifade etti.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektub..
BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı
Dünya

BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, gezegende meydana gelen tehlikeye dikkat çekerek kayıpların koronavirüsten 6 kat daha tehlikeli olduğunu vurgul..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay