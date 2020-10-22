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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:07:50 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 1.213,54 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,02 puan artışla 1.213,54 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,55 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin ederken, faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.


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