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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 72,67 puan azalarak 96.506,03 puan oldu

16 Ağustos 2019 Cuma 13:06
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:06
  1. BIST 100
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