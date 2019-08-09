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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 41,04 puan azalarak 99.167,45 puan oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 13:06
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 99.167,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 düşerken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:06
  1. BIST100
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