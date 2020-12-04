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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:11:40 -
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 1.331,51 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,66 puan artışla 1.331,51 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,72 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,46 ile spor oldu.

Günün ilk yarısında 1.325-1.340 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.330 seviyesinin hemen zerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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