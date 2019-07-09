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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 914,45 puan azalarak 97.780,99 puan oldu

09 Temmuz 2019 Salı 13:08
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 914,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.115,10 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 97.500-98.000 bandında dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:08
  1. BIST 100 endeksi
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