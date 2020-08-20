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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:19:20 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kaybederek 1.119,94 puana düştü.

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,76 puan azalarak 1.119,94 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.


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