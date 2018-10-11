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Borsa, günün ilk yarısında düştü

Borsada BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,53 azalışla 93.939,27 puandan tamamladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:45
Borsa, günün ilk yarısında düştü

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 501,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,06 ile spor oldu.

Yurt içinde açıklanan ödemeler dengesinin ağustosta beklentilerin üzerinde 2 milyar 592 milyon fazla vermesinin etkisiyle 94.698,68 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:45
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