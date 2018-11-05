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Borsa günün ilk yarısında arttı

Borsada BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,94 yükselişle 95.004,93 puandan bitirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:39
Borsa günün ilk yarısında arttı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 881,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi de yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile spor oldu.

Açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın döviz kurlarındaki sakin seyirden destek bulan Borsaİstanbul'da, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlar BIST 100 endeksini 95.000 puanın üzerine taşıdı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:39
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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