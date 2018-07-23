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Borsa, günün ilk yarısında arttı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95.396,74 puandan girdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
Borsa, günün ilk yarısında arttı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.314,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi de yüzde 1,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile ticaret oldu. 

Yurt içinde açıklanan tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmasından ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 95.722,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.500 puanın altında dengelendi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
  1. BIST 100 endeksi
  2. borsa istanbul
  3. yükseliş

YORUM YAZ

  • melih53melih5333 dk önce
    işbank iştirakleri işgyo ve tskb yi izleyin...**hisseler hala direniyor***.halil pazarlamacılar..işfinans borsada nasıl ve hangi fiyatlardan ne kadar zamanlarda ve hangi**tarihlerde** borsa payları % 75 gibisi el değiştirdi..****ne şans o zamanki işfinans yöneticileri şimdi biri işgyo da biri tskb de birinci derecelerde**yetkili..aaaa hisseler sürünmeye başladı***ne tesadüf.****
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