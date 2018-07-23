Borsa, günün ilk yarısında arttı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.314,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi de yüzde 1,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile ticaret oldu.

Yurt içinde açıklanan tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmasından ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 95.722,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.500 puanın altında dengelendi.