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Borsa, günün ilk yarısında arttı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 96.888,47 puana yükseldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:33
Borsa, günün ilk yarısında arttı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını  yüzde 0,38 artışla 96.888,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 368,40 puan  artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda  bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama,  faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile taş, toprak oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle haftaya negatif başlayan ve  95.654,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, geçen hafta etkili olan pozitif  ayrışmasını devam ettirerek yükselişe geçti.
    
Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi verilerinin takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç,  95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:33
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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