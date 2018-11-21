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Borsa, günü yükselişle tamamladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:26
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazancıyla 92.707,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.021,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile sigorta oldu.

Avrupa borsalarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki düşüşler ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 92.707,95 puandan kapandı.

Analistler, yarın yurt için tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki resmi tatil nedeniyle New York borsasının kapalı olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:26
  1. BIST 100 endeksi
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