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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:18:35 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak günü 1.150,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,74 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile KOBİ Sanayi oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 seviyesinin üzerini test ettikten sonra 1.150 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokratların adayı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyleyen analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin destek, 1.155 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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