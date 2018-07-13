0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 89.897,67 puandan bitirdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:42
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 326,41 puan artarken, toplam  işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63  gerilerken, holding endeksi ise yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en  çok gerileyen yüzde 2,71 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyir ve 3 günlük sert düşüşün ardından  tepki yükselişiyle güne başlayan BIST 100 endeksi, 91.000 puanı test etmesinin  ardından 89.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigs'in Türkiye  değerlendirmesi ve gelecek hafta sanayi üretimi verisi ile Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın beklenti anketinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası üyelerinin  açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin  destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:42
  1. borsa
  2. bıst
  3. euro
  4. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. CHP'yi karıştıran dayak
    5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    7. Borsa günü yükselişle kapattı
    8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    11. Meyve suyu nasıl yapılır?
    12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
    18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...