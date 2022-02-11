  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden Afganistan'ın parasını ABD'lilere dağıtacak

Rusya'nın sessiz sedasız Türkiye'ye yönelik skandal uygulamaları Rus ekonomistleri çılgına çevirdi

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Artık savunmada bunlara odaklandık

İstanbul'da İETT kabusu! Faciadan dönüldü

Ayşenur Arslan muhalefete yüklendi! "Böyle yaparsanız gider denize girerim..."

Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Çakma milliyetçi Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

Türkiye’nin operasyonları sonrası komşudan çok ama çok kritik uyarı: Esnaf kılığına girip bölgeye sızdılar

Toplum ahlakını bozan Haydar Dümen öldü... Geride yüzlerce ahlaksız yazı bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğal gaz açıklaması

İnanılmaz olay! Rehin alıp kadın elbisesi giydirdi
Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:27:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsattı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Analistler, piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandığını vurguladı.

Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi. bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin destek, 2.070 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay