THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle bitirdi

Borsada BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 94.747,53 puandan tamamladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:42
Borsa günü yükselişle bitirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,22 ile spor oldu.

Yurt içinde açıklanan ödemeler dengesinin ağustosta beklentilerin üzerinde 2 milyar 592 milyon fazla vermesinin etkisiyle 95.117,23 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında da ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları, Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:42
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya alındı
    1. Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya..
    2. Robinho'dan Fenerbahçe açıklaması
    3. İdam edilmeyi bekleyen 100 yaşındaki..
    4. Savunma Sanayi Komitesi'nde önemli..
    5. İltihaplı bel romatizması nedir?
    6. Milli Takıma katılmadı! Cezası açıklandı
    7. Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
    8. Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
    9. A Milli Takım'ın Bosna 11'i belli oldu
    10. Kasvetli mekan insana sıkıntı verir
    11. Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap geldi
    12. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    13. Kolombiya'da Toprak Kayması: 11 Ölü
    14. Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman..
    15. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman..
    16. Alyans seçerken...
    17. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    18. Arda Turan, hakkında verilen yakalama..
    19. Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması!
    20. Raflardaki yoğurtlar ekşimiyor!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama