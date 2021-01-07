  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 19:11:00 -
Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile orman,kağıt,basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.522,70 puana taşıdı.

Analistler, ABD'de seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını, mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yaptığı zulmü sosyal medya hesabından ifşa etti.
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay