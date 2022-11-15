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Ekonomi Borsa günü rekorlarla bitirdi
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.657,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.686,57 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 18:30:00 -
Borsa günü rekorlarla bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.657,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.686,57 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,28, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor oldu.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) ekimde beklenenden az artmasıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD'de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusundaki açıklamalarının takip edildiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi İngiltere'de enflasyonun öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

yorumm

parasi olana haber yaptiniz heralde. borsanin yukselmesinin bu millete ne kari vardir?
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