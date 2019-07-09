0553 313 94 23

Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan ve yüzde 1,91 azalarak 96.811,22 puana indi

09 Temmuz 2019 Salı 18:17
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 değer kaybıyla 96.811,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 2,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,61 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.115,10 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki düşüşler ve jeopolitik risklerin negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 96.700 seviyesini test etti.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Fed toplantı tutanakları ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarında Fed'in uygulayacağı politikalara yönelik ipucu arayacağını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:17
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
    3. Antalya'da yol kenarında bir kadının..
    4. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    7. Büyükşehir’in okçuları Türkiye rekoru..
    8. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    9. Suça karıştığı tespit edilen..
    10. "Türkiye hukuk devletidir"
    11. Fatsa Huzurevi açıldı
    12. Başkan Köse Kültür Merkezi inşaatında..
    13. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    14. Komando birlikleri Suriye’ye hareket..
    15. Koca Seyit Havalimanı “Doğanın..
    16. Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    18. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    19. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    20. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    21. Hatay'da otomobildeki patlama
    22. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    23. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    24. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    25. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    26. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    27. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    28. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    29. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    30. Sağanak yağış sele neden oldu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler