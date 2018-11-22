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Borsa, günü düşüşle tamamladı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:21
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 92.628,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,78 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 91.883,27 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:21
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