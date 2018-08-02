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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybıyla 94.543,27 puandan tamamladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.667,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,47, holding endeksi de yüzde 2,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,43 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,36 ile iletişim oldu.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarında ise 95.500'ün aşılıp aşılamayacağının hareketin gücü açısından önemli olacağını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61 artış göstermişti

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
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