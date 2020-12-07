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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:19:57 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kaybederek günü 1.329,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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