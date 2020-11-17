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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:12:33 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,57 değer kaybederek günü 1.259,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,31 ve holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile turizm oldu.

Güne sakin bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşünü hızlandırarak, günü 1.259,72 puanın tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları sebebiyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği beklentisinin, geçen hafta yüzde 8'in üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul'da kar satışlarını tetiklediğini bildirdi.

Azalan küresel risk iştahı ile ABD ve Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, yarın İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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