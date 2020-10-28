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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,22 değer kaybederek günü 1.126,99 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:24:00 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 25,64 puan düşerken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,25 düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan KOBİ Sanayi yüzde 3,46 ile en yüksek gelir ise yüzde 3,62 ile iletişim oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hisse senedi piyasalarında 12.30'a kadar aralıksız ihale işlemleri, 12.30-12.40 saatleri arasında kapanış seansı gerçekleşti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44 milyonu aşması ve salgında yeni merkez üssünün Avrupa'ya kayması ve sert tedbirlerin tekrar gündeme getirilmesi piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2020, Enflasyon Raporu'nun 4. toplantısında yaptığı konuşmada 2020 yılı sonunda yüzde 12,1 olarak yer alacak, 2021 enflasyonu sonunda yüzde 5 civarında istikrar kazanacaktı. orta vadede yüzde 9,4'e düştükten sonra kazanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Analistler, açıklanmaya başlanan üçüncü çeyrek mali sonuçlarının hisse ve sektör bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu, iç piyasaların Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğleden sonra ve yarın kapandığını belirtti.

Analistler, yoğun veri gündeminin, özellikle Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası faiz kararları ve ABD'deki büyümenin yurtdışında izleneceğini, BIST 100 endeksinin 1.118 destek, 1.155 puanlık direnç seviyesine ulaştığını söyledi.

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