Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,22 değer kaybederek günü 1.126,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile KOBİ Sanayii, en çok kaybettiren ise yüzde 3,62 ile iletişim oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44 milyonu geçmesi ve salgında yeni merkez üssün Avrupa'ya kaydığı yönündeki açıklamalar ile sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Analistler, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu belirterek, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların öğleden sonra ve yarın kapalı olduğunu ifade etti.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası faiz kararları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.118 seviyelerinin destek, 1.155 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.