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Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:15:53 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kaybıyla günü 1.076,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,56 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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