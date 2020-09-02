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Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:18:06 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kaybıyla günü 1.083,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,93 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporunun takip edileceğini ifade etti.

Fed'in geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrasında konuyla ilgili Fed üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığına işaret eden analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

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