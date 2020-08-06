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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:18:29 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,26 değer kaybıyla günü 1.034,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,66 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle gün boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 düşüşle 1.034,40 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi ve ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni teşvik paketi görüşmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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