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Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.171,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,69, holding endeksi de yüzde 1,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 19:31
Borsa günü düşüşle kapattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından  yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle 91.722,71 puana kadar  gerileyen BIST 100 endeksi günü 92.000-92.2500 puan bandında tamamladı.

Analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa  beklentilerinin aksine faizlerde değişikliğe gitmemesinin TL varlıklar üzerinde  baskı yarattığını söyledi.

Faiz kararı sonrası borsanın gerilediğini, döviz kurlarının ise  yükseldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin 4,93'ün, avro/TL'nin ise 5,78'in  üzerini test ettiğini kaydetti.

Saat 18.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 3,05 artışla  4,8859'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 3,14 yükselişle 5,7214, sterlin/TL'de  yüzde 3,42 primle 6,4286'den işlem görüyor.

Analistler yarın, yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite  Kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın güçlü destek konumunda  bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 94.500 ve 96.500  seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde 90.000  ve 88.200 seviyelerinin görülebileceği dile getirdi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:31
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