  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa günü düşüşle kapattı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 18:36:00 -
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,07 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini politika faizini yüzde 8,50'de sabit bırakmasını bekliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23