  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı Paşa yapılması gereken hamleyi açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bunu yapmalı!

İslam'da taşınması bile haram olan içkiyi helal para kazanmak isteyen taksiciye taşıtmak istedi! "Abla ben Müslümanım!" sözleriyle tepki gösterdi

İzmir depremi ile ilgili flaş gelişme! Yılmaz Apartmanı davasında karar

Dikkat çeken açıklama: Türk ordusu kritik önem taşıyor

AK Partili başkandan tarım arazisine yapılan villalara tepki: Bu ruhsat rezaletini açıklayın!

Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki

Yunan generalden bomba itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadığı telegram işkencesini anlatınca 'terörle mücadele'den dava açtılar!
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:27:00 -
Borsa güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,38'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü belirterek, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.560 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23