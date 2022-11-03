Borsa güne yükselişle başladı! Altın ve dolar ise...

Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı. Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları, 2022 Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 arttı, Eylül ayında yüzde 83,45 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 85,51'e yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 7,83 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 157,69 olarak gerçekleşti. Böylece 24 yılın zirvesi yenilenmiş oldu.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,61 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 18,30'dan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra, Euro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,44 yükselişle 4089,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,75 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 4.089,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla metal eşya, makina oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti. Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşüe geçti. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi. BoE'nin bugünkü kararlarına ilişkin piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor. Öte yandan, Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı. Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da işsizlik yüzde 5,5'te sabit kalırken, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4'e gerileyerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA

Asya borsalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı görülüyor. Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekimde 48,4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalara işlem gerçekleştirilmedi.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, euro 18,2890 liradan güne başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,6230 lira, euronun satış fiyatı ise 18,4100 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,80 artışla 20312 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,95 artışla 1547, BNB yüzde 2,87 artışla 329 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 95,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,44 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki faiz artırımının doları yükseltmesi ve bu nedenle resesyon endişelerinin derinleşmesi etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 94,11 ile 94,38 dolar aralığının direnç, 95,41 ile 94,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ALTIN

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VADELİ PİYASALAR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 4.630,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 4.608,25 puana indi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 düşüşle 4.609,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 4.609,00 seviyesinden işlem gördü. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.600 ve 4.550 seviyelerinin destek, 4.650 ve 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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