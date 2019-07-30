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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,14’lük yükselişle başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:15
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,14’lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14’lük yükselişle başladı. Endeks, 146,21 puanlık artışla 103 bin 519 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:15
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