Borsa güne yükselişle başladı!

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,58 azalışla günü 7.514,10 puandan tamamladı.

Borsa güne alımlarla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 7.568,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,75 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif seyrederken, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıkları kaynaklı oynaklık devam ediyor.

ABD

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in atacağı kararlara çevrilirken, son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırımı olasılığı ihtimal dahilinde kalmayı sürdürürken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik olası sinyaller büyük önem taşıyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

Euro Bölgesi ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA

Asya pay piyasaları Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,97 ile son 10 yılın zirvesine çıkmasının ardından plansız tahvil alımı gerçekleştirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 28,3180 liradan alınan dolar, 28,3200 liradan satılıyor. 29,9490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,2950 lira, euronun satış fiyatı ise 30,0210 lira olmuştu.

EMTİA PİYASASI

ALTIN

Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.978 dolardan satılıyor.

PETROL

Dün 88,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 85,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,20 dolardan alıcı buldu.