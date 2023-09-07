Borsa güne yükselişle başladı!

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.298,54 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla yüzde 0,66 değer kaybederek günü 8.181,67 puandan tamamladı.

Borsa güne pozitif başladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 8.218,47 puanla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,80 puan artışla ve yüzde 0,45 değer kazanarak 8.218,47 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,73 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD

Bir süredir Fed'in yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik tahminler baskın olurken, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminler güçlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ancak Banka'nın kasım toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını bildirdi.

Çin hükümetinin dün "memurların iPhone kullanmalarını yasakladığına" ilişkin haber akışının ardından Nasdaq endeksinde işlem gören Apple'ın hisse fiyatı, günü yüzde 3,6 değer kaybıyla kapattı.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1.06 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün bölgede gözler büyüme verilerine çevrildi.

Ayrıca, İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin İngiliz ekonomisinin görünümüne ve bankanın politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının halihazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

ASYA

Asya piyasalarında, negatif bir seyir öne çıktı.

Analistler, ABD borsalarındaki düşüşün Asya tarafına taşındığını belirterek, Çin'de açıklanan verilerin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştu

EMTİA PİYASASI

PETROL

Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.

ALTIN

Yükselen tahvil faizleri ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etmesiyle düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.918 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.040,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 9.040,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 9.035,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 9.040,25 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSAGUNDEM