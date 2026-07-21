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Emre Bol youtube yayınında açıkladı: 'Galatasaray'a önerildi, Okan Buruk istemedi' O yıldız kim? 'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı! Uzman isim duyurdu: Hastalıkları tedavi etmek kadar önemli: İnme, epilepsi ve nörolojik... TB2 SİHA ile ülkeyi işgalden kurtaran Burkina Faso liderinden skandal: Türkiye dahil tüm Müslümanları karşılarına aldılar Olmayınca olmuyor işte... Trabzonspor'un elinden kaçtı: İngiltere yolcusu Kötü haber geldi artık: Beşiktaş'tan yeni almışlardı: Tammy Abraham satılık! Efsane geri dönüyor: Salah'ın imza töreni için gelecek: Beşiktaş efsanesi ağırlığını koydu Zaman ayarlı bomba oluyor: Prizden çıkarırken sakın o hareketi yapmayın! Şifre kullananlar dikkat: Tarayıcınızdaki kayıtlı bilgiler risk altında
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'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

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'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasında uzun yıllar oyunculuk yapan Bilge Zobu, uzun bir sürenin ardından yeniden objektiflere yansıdı.

#1
Foto - 'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Bilge Zobu, yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı.

#2
Foto - 'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

93 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam filmlerinde rol aldı.

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Foto - 'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bilge Zobu'yu içerik üreticisi Murad Salahlı ziyaret etti. Paylaşılan görüntülerde, usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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Foto - 'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!

İşte, Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun yıllar sonraki son hali...

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