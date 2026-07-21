'Kapıcılar Kıralı'nın yöneticisiydi: Bilge Zobu'nun son hali ortaya çıktı!
Türk sinemasında uzun yıllar oyunculuk yapan Bilge Zobu, uzun bir sürenin ardından yeniden objektiflere yansıdı.
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Türk sinemasında uzun yıllar oyunculuk yapan Bilge Zobu, uzun bir sürenin ardından yeniden objektiflere yansıdı.
Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Bilge Zobu, yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı.
93 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam filmlerinde rol aldı.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bilge Zobu'yu içerik üreticisi Murad Salahlı ziyaret etti. Paylaşılan görüntülerde, usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
İşte, Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun yıllar sonraki son hali...
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