Olmayınca olmuyor işte... Trabzonspor'un elinden kaçtı: İngiltere yolcusu
Trabzonspor, Zulte Waregem Kulübü'nün genç kanat oyuncusu Joseph Opoku'yla yakından ilgileniyordu. Ancak İngiliz ekibi Swansea City araya girdi ve işi bitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Zulte Waregem Kulübü'nün genç kanat oyuncusu Joseph Opoku'yla yakından ilgileniyordu. Ancak İngiliz ekibi Swansea City araya girdi ve işi bitirdi.
Kanatlardaki havuzu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, uzun süre Joseph Opoku'yla ilgilendi. Belçika ekibi Zulte Waregem'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi kağıt üzerinde 30 Haziran 2027'de bitiyordu. Ancak kontratta "kulüp taraflı +2 yıl uzatma opsiyonu" vardı.
Zulte bu sebeple yüksek bonservis talebinden vazgeçmedi. Herkes Ganalı futbolcunun geleceğini merak ederken devreye İngiliz ekibi Swansea City girdi. Taraflar, bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Oyuncu cephesiyle de el sıkışıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
1.72 boyundaki futbolcu, yeni sezonda Championship'te boy gösterecek. Joseph Opoku, Zulte ile geride bıraktığımız sezonda toplam 34 resmi karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.486 dakika kaldı. 10 gol ve 6 asist üretti. Ganalı oyuncunun asıl yeri sol kanat... Ancak sağ tarafta ve forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.
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